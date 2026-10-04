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APURAÇÃO

Em Apucarana, Flávio Bolsonaro vence com 66,78% dos votos

Candidato do PL supera Lula no município ao obter ampla vantagem nas urnas

Escrito por Da Redação
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Em Apucarana, Flávio Bolsonaro vence com 66,78% dos votos
Autor Foto: TN

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) venceu a disputa pela Presidência da República no município de Apucarana ao conquistar 66,78% dos votos válidos. Com 100% das 295 seções eleitorais apuradas pela Justiça Eleitoral, o representante do Partido Liberal contabilizou 47.060 confirmações nas urnas da cidade, abrindo uma vantagem expressiva sobre o segundo colocado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 23,99% da preferência local, o equivalente a 16.907 votos.

A apuração completa no município mostrou o Escritor Augusto Cury (Avante) na terceira colocação com 3,38% dos votos válidos (2.379 votos), seguido de perto por Renan Santos (Missão), com 2,73% (1.924 votos), e Ronaldo Caiado (PSD), que registrou 2,64% (1.860 votos). Os demais postulantes ao Palácio do Planalto somaram índices inferiores a 1% na cidade, com Zema (Novo) atingindo 0,30% e Samara (UP) marcando 0,09%. Na sequência surgem Hertz Dias (PSTU) com 0,03%, Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) com 0,02% cada, além de Edmilson Costa (PCB) com 0,02% e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) com 0,01%.

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O balanço final consolidado pelas autoridades eleitorais aponta que 73.788 eleitores compareceram às urnas em Apucarana, representando uma taxa de participação de 78,34% em relação ao eleitorado apto de 94.187 cidadãos, enquanto a abstenção atingiu 21,66%, o correspondente a 20.399 ausências. Do total de votos depositados, 95,51% foram válidos (70.474), enquanto os votos nulos somaram 1.841 (2,49%) e as opções em branco contabilizaram 1.473 (2,00%).

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