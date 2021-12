Em 3 meses, lanchonete de Apucarana é arrombada 5 vezes

Da Redação

Um jovem empresário de Apucarana faz um apelo para mais segurança no centro da cidade, principalmente na região da Praça Interventor Manoel Ribas, mais conhecida como 'Praça do Redondo'. Jonathas Zaqui, de 27 anos, contou que em apenas três meses, a lanchonete dele foi arrombada cinco vezes. Cansado de tanto prejuízo, ele pede por ajuda.

"Aqui na região da Praça do Redondo tem muitos andarilhos, muito tráfico de drogas, ligo para a PM, para a GM e eles me falam que são os andarilhos que normalmente cometem os furtos. Já furtaram registro de gás, botijão, utensílios, dinheiro que ficou no caixa, e fora o prejuízo que fica, pois estragam porta, cadeado, deixam uma bagunça. Até liguei na prefeitura para ver o que podemos fazer para melhorar a segurança aqui", desabafa

Além de fazer um apelo por mais segurança, o jovem, que também é protetor dos animais, pede ajuda para manter os 30 cachorros que cuida na casa dele. "Mesmo com a pandemia, com a situação que ficou bem apertada, cuido de 30 cachorros, fui morar em uma chácara, faço isso por amor aos animais e por amor a Apucarana, existe muito abandono na cidade, eu gasto em média meia tonelada de ração por mês, a prefeitura me ajuda com 60 Kg, e mesmo com a situação difícil, continuo trabalhando honestamente para manter os animais e minha família, quem quiser colaborar com doações de ração, pode me procurar no meu lanche, ou pelo meu contato (43) 9 9859-8553", disse.

