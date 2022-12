'Elos de Vida' do Hospital da Providência realiza confraternização

Da Redação

O projeto Elos de Vida, do Hospital da Providência e Materno Infantil, comemorou o encerramento das atividades de 2022 contando com a presença das mamães atendidas que receberam um café especial, um presente de Natal e a visita do Papai Noel que entregou doces para as crianças.

O projeto presta o apoio necessário às mamães adolescentes e/ou carentes e conta com o apoio e parceria da Autarquia Municipal de Saúde, através da Escola da Gestante e da Secretaria de Assistência Social. “O momento é de expressar gratidão por todo trabalho realizado”, afirma o coordenador David Brito.

Fundado em 2017, o programa é gratuito e frisa a convivência e o fortalecimento de vínculos. Que também leva algumas orientações de cuidados conforme a necessidade das mães atendidas, como oficinas de primeiros socorros, orientações sobre amamentação e nutrição, fornece orientação psicológica, social, acolhimento, troca de experiências e palestras sobre os cuidados necessários com o bebê.

“Oferecemos um ambiente de acolhimento e escuta para essas mãezinhas que estão passando por uma fase de grande mudança e que requer apoio de forma essencial. Nosso intuito é criar esse espaço acolhedor e um elo que perdure entre elas e também com a equipe”, observa David.

