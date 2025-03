Eliana Rocha vai presidir a Câmara no ‘Mês da Mulher’ em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

continua após publicidade

Em março, mês que celebra o Dia Internacional das Mulheres, a vereadora Eliana Rocha (Solidariedade), única mulher eleita para a legislatura 2025/2028, assumirá a presidência das sessões da Câmara Municipal de Apucarana, marcando um momento histórico para o Legislativo local. A parlamentar ocupará temporariamente a presidência a partir de quarta-feira, 5 de março, por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Danylo Acioli (MDB).

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: "Guerra dos bonés" na política movimenta fábricas em Apucarana

📲 Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

continua após publicidade

Eliana Rocha, vice-presidente da Câmara, diz estar honrada com a responsabilidade de presidir as sessões e se comprometeu a continuar trabalhando por políticas públicas que garantam mais oportunidades e segurança para as mulheres. "Este é um momento importante, e seguirei buscando soluções para melhorar a vida das mulheres em nossa cidade", comentou.

O presidente da Câmara, Danylo Acioli, expressou seu apoio à vereadora Eliana Rocha. "Tive a iniciativa de passar a presidência das sessões de março para a vereadora, entendendo a importância da valorização da mulher. Este é um ato simbólico, mas que carrega um grande significado. Queremos deixar claro que a Câmara apoia essa bandeira e se dedica a fortalecer a representatividade feminina", afirmou.

Prêmio Mulher Destaque

Além de presidir as sessões da Câmara de Apucarana durante o mês de março, Eliana Rocha, que também está à frente da Procuradoria da Mulher, conduzirá a solenidade do Prêmio Mulher Destaque, evento tradicional que homenageia 11 mulheres escolhidas pelos vereadores por sua atuação e contribuição à comunidade.

continua após publicidade

A premiação acontecerá no dia 13 de março e tem como objetivo valorizar a presença feminina em diversas áreas da sociedade. "Estar à frente desta premiação é uma grande satisfação. Será um momento de reconhecimento da força, coragem e determinação das mulheres que fazem a diferença em nossa cidade", concluiu Eliana.

Siga o TNOnline no Google News