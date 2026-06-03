Eliana Rocha é eleita presidente e Lucas Leugi relator da CPI das Licitações

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Licitações, instalada na Câmara de Apucarana, definiu nesta quarta-feira (03) os vereadores que irão comandar as investigações sobre supostas irregularidades em contratos do Executivo. Eliana Rocha (Solidariedade) foi eleita presidente, enquanto Lucas Leugi (PSD), autor do requerimento de abertura da comissão, assumiu a relatoria.



-LEIA MAIS: Celebração de Corpus Christi terá mudanças neste ano em Apucarana; entenda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A eleição interna foi garantida pelos votos da própria dupla somados ao do vereador Odarlone Orente (PT). Durante a escolha, os vereadores Tiago Cordeiro de Lima (PDT) e Sidnei José de Oliveira (MDB), o Sidnei da Levelimp, também apresentaram candidaturas para a relatoria e a presidência, respectivamente, mas obtiveram apenas os votos mútuos, sendo vencidos pela maioria.



Logo após a definição dos dirigentes da CPI, a comissão já deu início aos trabalhos com a deliberação e aprovação de seis ofícios. De acordo com o relator Lucas Leugi, a presidente da comissão fará o encaminhamento formal dos pedidos de informações para a Prefeitura de Apucarana, Polícia Federal (PF), Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), Junta Comercial do Paraná (Jucepar) e outras pessoas ligadas aos investigados.

Instalada oficialmente na sessão ordinária da última segunda-feira (1º), a CPI tem como foco principal apurar licitações envolvendo a compra de merenda escolar. A justificativa para a abertura da investigação, apresentada no requerimento de Leugi, aponta que uma das empresas vencedoras dos certames públicos teria uma estrutura física incompatível com o fornecimento de mantimentos em grande escala.