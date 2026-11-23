Morador viu estrutura caída e apagada na entrada da cidade na noite de domingo (22), parou e refez a fixação e a ligação elétrica do enfeite







O coração decorativo do monumento conhecido como Bonezão, na entrada de Apucarana, foi derrubado pelo vento durante o temporal de sexta-feira (20). Na noite deste domingo (22), ao passar pelo local e encontrar a decoração caída e apagada, o eletricista Ronei da Silva Gomes decidiu parar e consertar a estrutura por conta própria, em uma atitude espontânea.

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Morador do residencial Viverti, Ronei conta que estava passando pelo local após levar o filho quando percebeu que o coração estava fora do lugar. Ele refez a fixação e a ligação elétrica, restabelecendo a iluminação do enfeite. “Eu moro no Viverti, fui levar meu filho e vi caído e apagado. Paramos lá e fixei ele no lugar de novo e fiz a ligação. Foi espontâneo”, relatou.

A atitude foi registrada em vídeo pela namorada dele, Juliana Nascimento, que acompanhou o reparo. Na gravação, ela destaca que Ronei foi ao local por volta das 22h de domingo para recuperar a decoração que havia sido derrubada pelo vento.

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“Domingo, 10 horas da noite, a pessoa vem arrumar o coração de Apucarana, do Bonezão de Apucarana, porque o vento derrubou e ele é eletricista e ele não aguentou e teve que vir arrumar o coração em pleno domingo, 10 horas da noite”, disse Juliana.

Ronei afirma que a decisão também foi motivada pelo significado do monumento para a cidade, que é conhecida nacional e internacionalmente como a Capital do Boné.

“É meu caminho de casa, passei e vi caído. Por ser a entrada da nossa cidade e por sermos a Capital do Boné, que é uma referência nacional e até internacional, eu não poderia passar e deixar do jeito que estava. Foi espontâneo mesmo”, afirmou.

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