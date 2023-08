Eletricista de 72 anos tem 30 metros de fios furtados em Apucarana

Um eletricista, de 72 anos, chamou a Polícia Militar (PM) na manhã de sábado (5) após ter 30 metros de fios e um disjuntor furtados em uma residência que está em construção. O crime ocorreu na Rua Cuiabá, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo a polícia, o idoso contou que percebeu o furto ao chegar na casa. 30 metros de fios de 10 milímetros e um disjuntor de 2,5 amperes foram levados por criminosos.

Diante das informações, a PM registrou um boletim de ocorrências.

Outra ocorrência

Um homem roubou um envelope com R$ 9 mil em espécie dentro de uma agência bancária, localizada no entorno da Praça Rui Barbosa, área central de Apucarana, no norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 16h15 de sábado (5), segundo a Polícia Militar (PM). Para ler a matéria completa, clique aqui.

