Eletricista com mandado de prisão é detido em Apucarana

Após denúncia, um eletricista foi preso pela Polícia Militar (PM) com um mandado judicial em aberto, nesta segunda-feira (21), no Jardim Apucarana.

A equipe foi até o local e encontrou o suspeito trabalhando e verificou o sistema Sesp/PR, confirmando o mandado de prisão.

O homem foi preso e encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Outro caso

No dia 9 de fevereiro, a Polícia Militar (PM), de Apucarana, prendeu um homem com um mandado judicial em aberto no Jardim Ponta Grossa.

Após denúncia, a equipe foi até o endereço e conversou com o dono da casa. De imediato, conforme os policiais, o suspeito afirmou que tinha uma arma de fogo para proteção às pessoas e que estava guardada em um dos cômodos da residência.