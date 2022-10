Eleitores pró Lula e pró Bolsonaro se manifestam em Apucarana; Veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Eleitores dos dois candidatos que disputam a vaga para a Presidência da República neste domingo, 30, na votação do segundo turno, dividem a região central de Apucarana neste sábado, 29, com manifestações pacíficas em favor de seus candidatos. (Assista no vídeo abaixo).

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Como foi o último debate entre Bolsonaro e Lula para o segundo turno

continua após publicidade .

De um lado da Praça Rui Barbosa, eleitores do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) realizam um "adesivaço' nos veículos. Do outro lado, eleitores do ex-presidente Lula (PT), também se reúnem em um "bandeiraço", demonstrando apoio e pedindo votos para o candidato.

LEIA MAIS: Eleições 2022: o que você precisa saber para votar neste domingo (30)

De ambos os lados, as manifestações acontecem de forma pacífica, sem nenhuma intercorrência, até o momento. Assista:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução

As eleições do segundo turno que devem decidir quem será o presidente da República acontece neste domingo, 30, das 8h às 17h, em todo o país.



Siga o TNOnline no Google News