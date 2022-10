Eleitores de Lula comemoram no centro de Apucarana; assista

Da Redação

Diversos eleitores de Apucarana que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito Presidente da República neste domingo (30), comemoram pelo centro da cidade. Uma carreata percorre os bairros do município e pessoas estão na região da Praça Rui Barbosa.

Em Apucarana, a maioria dos eleitores votaram em Bolsonaro, que recebeu 70,60% dos votos válidos, são 51.894 votos. Já Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 29,40% dos votos válidos, são no total 21.614 votos. Apucarana teve1.086 votos brancos, 1.893 nulos e 73.508 votos válidos.

No total são 94.621 eleitores em Apucarana. No Paraná, Bolsonaro venceu a disputa com folga, porém, durante a acirrada apuração dos votos, Lula abriu vantagem e ganhou a disputa.

O petista obteve 59,5 milhões de votos (50,83% do total), ante 57,6 milhões de votos recebidos pelo candidato à reeleição (49,17% do total) com 98,56% das urnas apuradas. A chapa eleita - que tem como vice o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB), de 69 anos - vai assumir em 1º de janeiro de 2023. Assista a transmissão ao vivo da comemoração no centro de Apucarana. null - Vídeo por: Reprodução









