Eleitoras de Apucarana destacam importância do voto; veja

Votação segue até as 17 horas em todo o país para a escolha do presidente da República





A movimentação dos eleitores começou cedo em Apucarana neste domingo (25). As urnas abriram às 8h e muitas pessoas já procuraram exercer a cidadania.

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É o caso de Maria José, que decidiu garantir sua participação no processo democrático logo no início da manhã. Para ela, o ato de votar é uma forma de fazer a sua parte pelo país. "Espero que melhore mais. O Brasil está precisando e que o povo venha ter mais educação, mais saúde e mais emprego. E que tudo corra bem para todo mundo", afirmou a eleitora sobre suas expectativas.

O sentimento de responsabilidade cívica é compartilhado por Terezinha Francisco Bida, também de 62 anos, que não abriu mão do direito de escolha.

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Questionada sobre o que a motivou a sair de casa para escolher um candidato nesta reta final das eleições, Terezinha foi categórica ao defender a importância do processo democrático e o desejo por um cenário mais promissor. "Eu decidi porque precisa. A gente precisa votar", disse. "Eu estou esperando o melhor neste Brasil. A gente espera e está precisando", concluiu.

Eleitoras saíram cedo para votar em Apucarana - Foto: TNOnline Eleitoras saíram cedo para votar em Apucarana - Foto: TNOnline



