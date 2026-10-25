Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PERSONAGENS

Eleitoras de Apucarana destacam importância do voto; veja

Votação segue até as 17 horas em todo o país para a escolha do presidente da República

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV


A movimentação dos eleitores começou cedo em Apucarana neste domingo (25). As urnas abriram às 8h e muitas pessoas já procuraram exercer a cidadania.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Votação começa com tranquilidade e poucas filas em Apucarana

É o caso de Maria José, que decidiu garantir sua participação no processo democrático logo no início da manhã. Para ela, o ato de votar é uma forma de fazer a sua parte pelo país. "Espero que melhore mais. O Brasil está precisando e que o povo venha ter mais educação, mais saúde e mais emprego. E que tudo corra bem para todo mundo", afirmou a eleitora sobre suas expectativas.

O sentimento de responsabilidade cívica é compartilhado por Terezinha Francisco Bida, também de 62 anos, que não abriu mão do direito de escolha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionada sobre o que a motivou a sair de casa para escolher um candidato nesta reta final das eleições, Terezinha foi categórica ao defender a importância do processo democrático e o desejo por um cenário mais promissor. "Eu decidi porque precisa. A gente precisa votar", disse. "Eu estou esperando o melhor neste Brasil. A gente espera e está precisando", concluiu.

Eleitoras de Apucarana destacam importância do voto; veja
AutorEleitoras saíram cedo para votar em Apucarana - Foto: TNOnline


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL cidadania direitos eleitores VOTAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV