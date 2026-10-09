Eleito com 177 mil votos, Beto Preto prioriza obras estruturantes para Apucarana e região

Com 177.032 votos para deputado federal, Beto Preto (PSD) encerrou a eleição reafirmando sua força política no Paraná e conquistando um resultado que poucos integrantes do grupo governista conseguiram alcançar. Mesmo com a derrota do candidato apoiado pelo governo Ratinho Junior na disputa pelo Palácio Iguaçu, o ex-prefeito de Apucarana demonstrou ter capital eleitoral próprio, consolidando-se como o deputado federal mais votado do Vale do Ivaí e também de Apucarana, onde mantém uma trajetória de defesa do desenvolvimento do município.

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A trajetória de Beto Preto ajuda a explicar o desempenho nas urnas. Foram anos à frente da Secretaria de Estado da Saúde, uma das áreas mais complexas da administração pública, em que as demandas são permanentes e as cobranças nunca desaparecem. Ainda assim, conseguiu associar seu nome a entregas, investimentos e à ampliação dos serviços de saúde, transformando experiência administrativa em capital político e reconhecimento popular.

Em Apucarana, o resultado reforça o peso de um representante que mantém uma agenda ativa de defesa dos interesses do município. Beto Preto tem demonstrado que o compromisso com a cidade não depende de autorização ou licença da Prefeitura para trabalhar por suas demandas. Sua atuação envolve pautas estruturantes, com potencial de transformar o futuro do município e fortalecer sua posição estratégica no Paraná.

Entre as prioridades estão a retirada dos trilhos ferroviários da área urbana, uma reivindicação histórica ligada à mobilidade, à segurança e ao planejamento urbano; o fortalecimento da rede de saúde; a nova ala materno-infantil do Hospital da Providência; a consolidação dos cursos de Medicina e Direito em Apucarana; e a nova ligação entre Apucarana e Londrina, além da articulação por novos investimentos estruturantes para o desenvolvimento da cidade.

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Mais do que o desempenho eleitoral, a votação expressiva sinaliza a capacidade de Beto Preto de manter uma relação direta com a população e de transformar demandas regionais em pautas de trabalho. Em um cenário de mudanças no tabuleiro político estadual, o resultado o posiciona como uma liderança com densidade eleitoral própria, enraizamento regional e disposição para continuar atuando por Apucarana, pelo Vale do Ivaí e pelo Paraná.