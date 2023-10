Eleita Miss Apucarana, moradora do Pirapó visita Junior da Femac

A Miss Apucarana 2023, Vivian Amorin Kozan, de 19 anos, realizou nesta sexta-feira (27/10), uma visita ao prefeito Júnior da Femac. Moradora do Distrito de Pirapó, a atual representante da beleza apucaranense foi eleita no último dia 7 de outubro, durante concurso realizado no Cine Teatro Fênix.

Na agenda, ocorrida no gabinete municipal, a jovem esteve acompanhada da promoter Marlene Capelanes. “A partir de agora, você representa a beleza da mulher apucaranense. Estará levando aos compromissos de reinado o nome de Apucarana, uma das melhores cidades do Paraná para viver, com premiadas políticas públicas na saúde, educação, geração de renda, entre outras áreas. Uma cidade que caminha com Fé, Esperança e Trabalho”, acentuou o prefeito Júnior da Femac, parabenizando a promoter Marlene “pelos anos de esforço e dedicação na promoção do concurso”. “Evento que sempre é realizado com brilhantismo”, disse o prefeito.

Foto por Reprodução Vivian Amorin Kozan, de 19 anos, Miss Apucarana

Durante a visita, a Miss Apucarana 2023 esteve acompanhada ainda da “Miss Teenager” Bárbara Pacheco Bobig, de 15 anos; “Miss Princesa” Kyara Paula Magalhães, de 14 anos; “Miss Popularidade” Evelyn Costa, de 24 anos; e da “Miss MS Apucarana”, Vanessa Anacleto, de 35 anos. “A categoria “MS” estreou neste ano dentro do “Miss Apucarana”, sendo criada com o intuito de valorizar a beleza daquelas que não tiveram a oportunidade de participar do concurso na juventude”, explica Marlene Capelanes.

