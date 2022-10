Eleições: Nilo Cairo recebe eleitores na manhã deste domingo (2)

Da Redação

A movimentação começou em um dos maiores pontos de votação de Apucarana, o Colégio Estadual Nilo Cairo, de Apucarana, durante as Eleições 2022, que acontece neste domingo (2). No total, são 29 colégios eleitorais na cidade, sendo que os maiores são a UTFPR e os colégios Platão e São José.

Quase 350 mil pessoas estão aptas para votar nas eleições deste domingo (2) nos 26 municípios do Vale do Ivaí mais Arapongas. O número é 6,4% maior em relação à disputa de 1998, quando a região somava pouco mais de 327 mil eleitores.

No Paraná, são 8,4 milhões de eleitores distribuídos nos 399 municípios do Estado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Brasil, o eleitorado soma 156,4 milhões em 28 estados. O maior colégio eleitoral da região é Apucarana, com 94.621 votantes, seguido de Arapongas (82.690) e Ivaiporã (25.536).

Documentos para votar

Para votar, é necessário apresentar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título de eleitor não é obrigatória. Então, antes de sair de casa, veja se você está levando um dos documentos aceitos. Entre as opções, estão: carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), identidade social, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou outro documento de valor legal com foto.

Também é possível votar com a versão digital do título, obtida no e-Título, aplicativo gratuito da Justiça Eleitoral, caso a sua foto já apareça por lá.

