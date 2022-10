"Eleições foram tranquilas em Apucarana", diz promotor

Da Redação

Após transmissão dos dados, urnas são levadas para o Fórum Eleitoral

O promotor eleitoral Eduardo Cabrini, de Apucarana, destacou a tranquilidade das eleições na Comarca de Apucarana neste domingo (2).

Ele afirma que apenas um caso de boca de urna foi registrado em Cambira, com apreensão de um veículo com propaganda. É proibida a distribuição de santinhos no dia da votação.

“Havia expectativa de como seria o trabalho neste domingo por conta da polarização, com possibilidade de boca de urna ou outro problema, mas não foi isso que aconteceu. Foi um trabalho tranquilo desde as primeiras horas da manhã, com exceção a um caso de Cambira”, afirma o promotor.

Ele afirma que denúncias foram feitas, mas a equipe checou e, na maioria dos casos, a situação foi resolvida sem problemas. Uma situação que gerou intervenção ocorreu no Colégio Tadashi Enomoto, no Núcleo Afonso Camargo. “Foi questionado a quantidade grande de pessoas em um espaço pequeno nesse colégio, mas os funcionários da Justiça Eleitoral conseguiram resolver o problema”, diz.

Seis urnas apresentaram problemas na votação na Comarca de Apucarana. Destas cinco, foram substituídas e a outra voltou a funcionar.

