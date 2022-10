Eleições 2022: o que você precisa saber para votar neste domingo (30)

Da Redação

Neste domingo (30), quando acontece o segundo turno, mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar retornam às urnas para decidir as Eleições de 2022. É hora de escolher quem você quer para presidente da República. Em alguns estados também têm segundo turno para governador. Na Comarca de Apucarana são 103.575 pessoas aptas a votar, sendo que 94.621 são de Apucarana, 6.156 são de Cambira e 2.798 são de Novo Itacolomi. Assista:



O que o eleitor deve levar para o local de votação?

Segundo a chefe do cartório eleitoral de Apucarana, Andrea Silva Milanin, se o eleitor tiver o e-título baixado no celular e também a biometria feita, já é o suficiente para que ele seja identificado pelo mesário.

No entanto, se o eleitor tiver o e-título, mas não tem a biometria, Andrea diz que pode ser RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte ou outro documento com foto, além de Título de Eleitor. "Desta forma, o mesário vai conseguir encontrá-lo no caderno de votação com este documento", explica.

Quem precisar justificar o voto precisa levar os mesmos documentos? O eleitor que não votou no primeiro turno pode votar?

De acordo com Andrea, quem não votou no primeiro turno e justificou pode votar normalmente neste segundo turno. "Para que o eleitor não possa votar, é preciso que ele tenha deixado de votar em três turno. Desta forma, o título dessa pessoa é cancelado. Porém, se ele não votar apenas no primeiro turno ou nas últimas eleições, o eleitor pode comparecer normalmente neste domingo (30). "Vale lembrar que ele ainda tem uma multa em seu cadastro, mas pode votar", observa.

O eleitor pode votar com camiseta do candidato?

"O eleitor tem o direito de fazer sua manifestação silenciosa e individual no local de votação. O que não pode é aglomeração de eleitores e pessoas no local", explica Andrea.



O uso do celular é permitido?

Segundo a chefe do cartório eleitoral, o uso de celular, assim como no primeiro turno, está proibido durante a votação neste domingo (30). "A lei proíbe o uso de eletrônicos já faz um tempo durante o momento da votação", reforça. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

