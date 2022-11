Eleições 2022: Comerciantes protestam em Apucarana; veja

Da Redação

Mais um protesto foi realizado em Apucarana. Por volta das 9h desta segunda-feira (7), empresários foram para a Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, depois, em carreata, seguiram até a frente do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Algumas lojas da cidade ficaram fechadas nesta manhã em adesão ao protesto. A comerciante Cassia Alves disse que a manifestação é uma luta pela democracia. "Estamos lutando pela democracia, pela contagem dos votos. A única coisa que o Brasil quer é a democracia. Hoje já estamos vivendo um começo de ditadura e estamos vivendo um momento complicado, estão derrubando as redes sociais, a nossa televisão não fala mais o que está acontecendo no Brasil e isso é muito preocupante porque somos um país democrático. Hoje nós lutamos é por todos, pela esquerda e para a direita, para o cristão, para o ateu, porque todos têm que ter sua voz e não se calar. Precisamos que aqueles que acham que tem alguma coisa errada que cobrem a nossa segurança, que cobrem a nossa democracia, que cobrem o STF. Hoje está acontecendo um desmando muito grande no Brasil, a gente não pode deixar o nosso país virar um comunismo, a gente precisa lutar enquanto há tempo porque ainda temos voz, mas muito estão sendo calados. Daqui nós vamos para o quartel, essa manifestação é realmente para pedir para que os votos sejam contados, para que o STF tome uma posição e mostre para o povo o que aconteceu com as urnas, que haja novas eleições", disse. Assista a entrevista. null - Vídeo por: Reprodução

No feriado de Finados (2/11), um dos maiores protestos do Paraná aconteceu em Apucarana, com a participação de moradores de várias outras cidades. A manifestação reuniu mais de 10 mil pessoas.



