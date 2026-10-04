Eleição em Apucarana começa com chuva, falta de luz e urnas na bateria
UTFPR e Escola José de Alencar registram interrupção no fornecimento elétrico; Copel e Fórum Eleitoral foram acionados
O dia de eleição em Apucarana (PR) começa com chuva e sem luz em dois pontos de votação. As urnas eletrônicas estão funcionando por meio de bateria interna na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), maior local de votação do município, e na Escola Municipal José de Alencar, situado no distrito de Vila Reis. A Companhia Paranaense de Energia (Copel) e o Fórum Eleitoral já foram devidamente notificados sobre a ocorrência nos dois locais.
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De acordo com informações apuradas no local, os equipamentos contam com carga de bateria estimada para durar entre quatro e seis horas de operação. O atendimento aos eleitores segue sendo realizado regularmente nas seções afetadas enquanto as providências para o restabelecimento da rede são tomadas. A Copel informou que equipes de eletricistas e de manutenção da companhia estão em campo desde a noite de sábado (3), atuando no conserto da rede elétrica danificada por temporais e fortes rajadas de vento que atingiram o Estado a partir das 22h30. Em todo o Paraná, são registrados 308,7 mil desligamentos. As regiões Noroeste e Norte contabilizam 52,3 mil e 52,6 mil interrupções, respectivamente, sendo Londrina o município mais afetado, com 22,2 mil unidades consumidoras sem luz, enquanto Apucarana soma 3,5 mil imóveis sem energia elétrica.