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El Niño aumenta risco de temporais; Bombeiros dão dicas de segurança

Corporação de Apucarana destaca a importância de buscar abrigos adequados longe de árvores e reforça o uso do canal 193 para emergências durante venda

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 20:19:50 Editado em 03.08.2026, 20:19:44
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El Niño aumenta risco de temporais; Bombeiros dão dicas de segurança
Autor Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

Com a influência do fenômeno climático El Niño, que favorece a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades no Sul do Brasil, o Corpo de Bombeiros do Apucarana reforçou as orientações de segurança para a população. A corporação também iniciou um planejamento integrado para minimizar os impactos de possíveis eventos climáticos nas próximas semanas.

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Segundo a tenente Ana Paula Zanlorenzi, as forças de segurança e os órgãos públicos estão alinhando protocolos para garantir uma resposta rápida em caso de necessidade. "Sabemos que esse fenômeno pode trazer condições climáticas mais adversas. Por isso, nosso trabalho é atuar em conjunto com todos os órgãos envolvidos para prestar atendimento à população sempre que for necessário", explicou a oficial.

Para quem for surpreendido por chuvas intensas, a principal orientação é procurar abrigo em locais seguros. A recomendação é evitar áreas descampadas, árvores, muros e outras estruturas que possam ser derrubadas pela força do vento.

"Procurem abrigo em locais seguros e evitem permanecer em áreas descampadas, principalmente próximas a árvores", orientou a tenente.

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Outro alerta é para o risco de acidentes causados pelos ventos fortes e pelas descargas elétricas. "Temos registrado ocorrências de queda de árvores e de muros sobre pessoas em razão dos ventos. Por isso, orientamos que todos se afastem dessas estruturas e também tenham cuidado com o risco de choque elétrico provocado por raios", destacou.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros orienta que a população acione imediatamente o telefone 193, disponível 24 horas por dia. "A principal orientação é que, sempre que precisarem de auxílio em situações relacionadas aos efeitos do El Niño em nossa cidade ou região, as pessoas acionem o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193", reforçou a militar.

Estado se prepara para possíveis ocorrências

De acordo com a corporação, o Paraná está estruturando suas equipes para responder a eventuais ocorrências relacionadas às condições climáticas. A experiência adquirida em grandes operações, como o apoio prestado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, serve de referência para o planejamento.

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"Esperamos que não seja necessário enfrentar uma situação dessa magnitude. Mas, caso aconteça, o Governo do Estado está se preparando para que possamos atuar da melhor forma possível", concluiu a tenente.

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