EJA Educação de Jovens e Adultos está com matrículas abertas

Apucarana está com matrículas abertas para novas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A modalidade tem como público-alvo pessoas, a partir dos 15 anos até idosos, que não aprenderam a ler e a escrever ou não concluíram seus estudos na idade adequada.

A primeira etapa da EJA, referente aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), é ofertada nas escolas municipais Fábio Henrique da Silva, no Jardim Marissol, João Antônio Braga Côrtes, na Vila Formosa, José Idésio Brianezi, no Núcleo João Paulo, e Fernando José Acosta, no Residencial Sumatra.

“As aulas acontecem no período noturno, para facilitar a participação dos estudantes que trabalham durante o dia. A Autarquia Municipal de Educação também oferece merenda e transporte para quem mora há mais de dois quilômetros da escola polo,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Já os estudantes que pretendem cursar os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou o Ensino Médio devem entrar em contato com o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Linda Miyadi (CEEBJA-Apucarana). O telefone é o (43) 3423-2840.

“A educação é um instrumento poderoso, que contribui para melhorar a qualidade de vida da população e abrir as portas do mercado de trabalho. Por isso, se você conhece alguém que, por um motivo ou outro, parou de estudar, incentive essa pessoa a procurar uma das nossas escolas,” pediu o prefeito Junior da Femac.

Os documentos necessários para a realização da matrícula na Educação de Jovens e Adultos são: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Identidade (RG), Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de residência atualizado (preferencialmente a fatura de energia elétrica) e o Histórico Escolar (se houver).

O início das aulas, nas escolas municipais, está previsto para o dia 25 de julho.