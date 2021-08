Égua prenha e filhote morrem atropelados na BR-376

Da Redação

Na madrugada desta terça-feira (17), uma carreta acabou atropelando e matando três animais que estavam soltos na pista da BR-376, próximo ao trevo que dá acesso à Vila Reis, em Apucarana.

Conforme o Corpo de Bombeiros, que estava à caminho do local para apagar um incêndio ambiental, a égua prenha e um filhote estavam caídos na pista já sem vida, pois não resistiram aos ferimentos causados pela colisão. O caminhão ficou com a frente parcialmente destruída e o motorista não sofreu ferimentos.

De acordo ainda com a equipe, o condutor da carreta , com placas de São José dos Pinhais, estava assustado e sinalizou a estrada para a retirada dos animais. As equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da rodovia também forma acionada. O dono da égua e do filhote não foi localizado.