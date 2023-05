Educadores discutem o acolhimento de vítimas de crimes sexuais

Da Redação

Aconteceu na noite desta terça-feira (16), no Cine Teatro Fênix, em Apucarana uma palestra sobre a importância do acolhimento das revelações espontâneas dos alunos sobre crimes sexuais. O evento reuniu diretores, coordenadores e professores, das redes públicas municipal e estadual de educação. A atividade faz parte da programação da Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A palestra foi ministrada pela assistente social Luiza Stelle Linhares da Rocha, especialista em Serviço Social na Educação e autora da cartilha Revelação Espontânea: orientações para a não revitimização de crianças e adolescentes.

“Os estudantes permanecem um período considerável dos seus dias nas escolas e acabam criando uma relação de confiança com os professores e servidores. Então, eles costumam contar muitas coisas que acontecem em suas casas e na família para os educadores. O nosso dever é capacitar os profissionais para que estes saibam como identificar, acolher e encaminhar as revelações espontâneas de casos de violência contra crianças e adolescentes,” explicou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou o compromisso do município com o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. “Nós percebemos que, após a pandemia de Covid-19, muitos estudantes voltaram com o emocional fragilizado para as escolas. Infelizmente, além do isolamento social, alguns deles também foram vítimas de violência e abuso em suas casas. Como forma de ajudá-los, o município reforçou a equipe do Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), da Autarquia de Educação, que faz o acompanhamento dos alunos nos centros infantis e escolas municipais e também disponibilizou psicólogos para atenderem nos colégios estaduais. Representantes das autarquias de Educação e Saúde e das secretarias de Assistência Social e da Mulher e Assuntos da Família ainda integram a Macrorrede de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes do Município de Apucarana. Nós estamos permanentemente atentos e mobilizados com os demais órgãos e instituições,” afirmou.

O chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva, e representantes do 10º Batalhão de Polícia Militar também acompanharam a palestra na noite de ontem (16/5) no Cine Teatro Fênix.

Amanhã (18/5), Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, os educadores realizarão diversas ações pedagógicas com suas turmas e promoverão a colagem de cartazes e distribuição de panfletos sobre o tema na comunidade.

