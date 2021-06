Educadores acionam a PM após adolescente não seguir regras

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada nesta quarta-feira (2), no Parque Bela Vista, onde fica a Casa Lar, após educadores, dizer que uma adolescente acolhida estava totalmente alterada e teria danificado uma janela da instituição.

No loca, os solicitantes relataram à PM que a jovem fugiu da casa no dia 25 de maio e voltou no dia 31 de maio, e que devido à esse fato, ela não acatou a ordem de permanecer em isolamento, deixando a porta do quarto fechada.

Na sequência, ainda conforme os educadores, iniciou uma discussão em que a adolescente desferiu alguns palavrões e desferiu um soco no vidro da janela, o que ocasionou um pequeno corte no dedo da jovem e um amassado no armário de metal do quarto.

Diante dos fatos, ambas as partes foram encaminhadas até a 17ª SDP para providências cabíveis.