Educadora é vítima de assalto chegando para trabalhar em CMEI

Uma assistente de educação infantil foi abordada por um ladrão armado com um revólver na manhã desta quarta-feira, 19, na Rua Grande Alexandre, próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) onde ela trabalha, em Apucarana. Ela teve o celular roubado.

A educadora, moradora de Marilândia do Sul, tinha acabado de descer do ônibus, como faz todos os dias, quando há cerca de 100 metros da entrada do trabalho (CMEI), foi abordada por um homem em uma bicicleta barra circular, que deu voz de assalto mostrando uma arma na cintura. Ela entregou o celular, um Motorola G20, e o homem fugiu.

A vítima, ao chegar na unidade de ensino, acionou a Polícia Militar (PM), que registrou a ocorrência e realizou buscas nas proximidades, porém, o suspeito não foi localizado.

