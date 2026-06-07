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TRISTEZA

Educadora Arlene de Fátima Matias morre aos 68 anos em Apucarana

Pedagoga atuou no Colégio Nilo Cairo e na Escola Bento Fernandes; sepultamento será realizado no Cemitério Cristo Rei

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 17:08:38 Editado em 07.06.2026, 17:49:01
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Educadora Arlene de Fátima Matias morre aos 68 anos em Apucarana
Autor Foto: Arquivo pessoal

Morreu em Apucarana, aos 68 anos, a pedagoga Arlene de Fátima Matias. A notícia causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da comunidade escolar, onde ela atuou por muitos anos.

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Arlene trabalhou como pedagoga no Colégio Estadual Nilo Cairo e também exerceu a função de professora na Escola Bento Fernandes.

Ela era mãe do 1º tenente da Polícia Militar Marco Antônio Matias, que faleceu aos 36 anos, em Arapongas. Arlene deixa ainda outros dois filhos, nove netos, além de familiares e amigos.

O velório terá início às 5 horas da manhã desta segunda-feira (8), na Capela Mortuária Central de Apucarana. O sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Cristo Rei.

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A causa da morte não foi divulgada.

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