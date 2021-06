Educação tem dia "D" para combate a evasão; veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana realizou na manhã desta quinta-feira (24), a entrega de panfletos e mudas de palmeiras, para sensibilizar a população sobre os problemas da evasão escolar.

Segundo a chefe da regional, professora Cristiane Pablos, o índice de estudantes que abandonaram o ensino durante a pandemia é preocupante. 16 municípios integram o NRE e são aproximadamente 30 mil alunos.

Conforme Cristiane, existem cerca de 804 estudantes menores de 18 anos e 510 maiores, que deixaram de estudar. "Infelizmente alguns deixaram de frequentar as atividades e perderam o contato com a escola. A pedido da Secretaria de Educação, em parceria com o Ministério Público, estamos realizando o dia de busca ativa dos nossos alunos. Estamos realizando esse ato de conscientização dos pais, alunos, que procurem a escola, ainda tem tempo de recuperar o conteúdo que esse aluno perdeu. Para a escola é muito triste essa evasão escolar", disse

O ato contou com a presença de professores do núcleo e aconteceu no centro de Apucarana.

