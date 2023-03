Educação promove formação de diretores, secretários e assistentes

Da Redação

O prefeito falou sobre a importância da formação continuada dos servidores públicos

O prefeito Junior da Femac, o vice Paulo Vital e a secretária Marli Fernandes promoveram, na última semana, uma formação continuada para os diretores, secretários e assistentes de atendimento dos 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas da rede municipal de educação.

Na ocasião, a superintendente do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Apucarana, Dra. Rosmeire Rivelini, conversou com os servidores sobre os princípios fundamentais da administração pública (Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Publicidade e Eficiência), o Estágio Probatório, os deveres e direitos dos funcionários, a jornada de trabalho, os atestados médicos, a licença maternidade, as faltas justificadas, as faltas graves, a remoção, a responsabilidade administrativa, entre outros assuntos.

“Nós organizamos este encontro para repassar informações e orientações aos profissionais, tendo em vista que muitos foram convocados de concurso público e ingressaram recentemente no quadro de servidores da Autarquia Municipal de Educação,” explicou a secretária Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac falou sobre a importância da formação continuada dos servidores públicos. “Momentos como esse são fundamentais para que possamos garantir o melhor atendimento possível à população de Apucarana,” concluiu.

Além da superintendente Rosmeire Rivelini, palestraram também aos servidores os responsáveis pelos departamentos Jurídico e de Recursos Humanos da Autarquia Municipal de Educação, Djalma Carilli e Érica de Lima.

