Educação: Escolas municipais de Apucarana estão preparadas

Da Redação

Após mais de um ano com atividades letivas remotas, por causa das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, as crianças estão começando a retornar às salas de aula. A expectativa é que as trinta e cinco escolas da rede municipal de Apucarana recebam aproximadamente 2.700 alunos, das turmas de 4º e 5º ano, a partir desta quarta-feira (21/7).

continua após publicidade .

De acordo com a secretária de educação, Marli Fernandes, todas as unidades estão preparadas para a volta às aulas presenciais. “Os pais podem ficar tranquilos porque a saúde das crianças é nossa prioridade. Entre outras medidas previstas no protocolo de biossegurança que estamos adotando, estão a aferição da temperatura dos professores, funcionários e alunos, o distanciamento das carteiras nas salas, o escalonamento dos horários de recreio, o uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de álcool em gel e o reforço na higienização dos ambientes escolares,” detalhou.

O prefeito Junior da Femac destacou que a decisão pela retomada das aulas presenciais foi democrática. “Antes de darmos esse importante passo, nós ouvimos o Comitê Municipal de Avaliação do Retorno às Aulas, que é formado por representantes da área da saúde, da assistência social, dos professores, dos pais de alunos e da sociedade civil. Eu lembro também que mais de 60% da nossa população já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e que a quantidade de casos da doença vem caindo drasticamente em Apucarana,” afirmou.

continua após publicidade .

A secretária Marli Fernandes adiantou que nova reunião com o Comitê Municipal de Avaliação do Retorno às Aulas deve ser marcada no mês de agosto. “Nós estamos muito felizes neste momento e desejamos um bom retorno às crianças. Se tudo correr bem com os estudantes de quarto e quinto anos, então nós iremos sugerir o retorno gradual das demais turmas dos CMEIs e escolas ao modelo presencial”, finalizou.