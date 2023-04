Educação divulga nota sobre acidente envolvendo criança em escola

Da Redação

Escola divulgou nota de esclarecimento sobre acidente

A Autarquia Municipal de Educação (AME) de Apucarana, no norte do Paraná, divulgou uma nota de esclarecimento sobre o acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (28/4), envolvendo uma aluna de 9 anos, nas dependências da Escola Municipal José de Alencar, no Distrito de Vila Reis.

Conforme a nota, a aluna brincava no parque da instituição e acabou se desequilibrou ao subir no escorregador, caindo sobre os próprios braços. Em decorrência da queda, ela sofreu uma fratura no punho esquerdo e foi socorrida pelo Siate do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital da Providência.

"A direção da escola atendeu prontamente a estudante, acionando o serviço de emergência e avisando aos pais da criança sobre o acidente. AME também acompanha o caso e está à disposição da família", finaliza a nota.

De acordo com o Corpo de Bombeiros a mãe a menina estava no local no momento que a ambulância do Siate chegou e acompanhou a filha até o hospital.

