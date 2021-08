Da Redação

Educação de Apucarana recebe visita de cidades da região

O prefeito Junior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes receberam, nesta semana, a visita de duas comitivas de cidades da região que vieram conhecer a estrutura, os projetos e os investimentos que vêm sendo feitos, nos últimos anos, na rede municipal de ensino de Apucarana.

Na manhã desta quarta-feira (4/8), a secretária de educação de Maringá, Tania Periotto, e suas assessoras Andreia Américo e Rosângela de Aguiar estiveram na sede da Autarquia Municipal de Educação de Apucarana. “Eu vim conhecer pessoalmente a professora Marli Fernandes e trocar ideias com ela sobre boas práticas no ensino público. Entre os projetos apresentados, eu gostei particularmente daquele que leva bibliotecas para dentro das salas de aula,” disse a secretária Tânia.

Outro grupo de educadores, proveniente da cidade de Ivaiporã, visitou a rede municipal de ensino de Apucarana na manhã de ontem (3/8). “Eu fiquei impressionada com a estrutura e a equipe que vocês têm aqui. Estou levando diversas ideias interessantes que pretendo apresentar ao nosso prefeito Luiz Carlos Gil,” disse a secretária de educação de Ivaiporã, Roseli de Carvalho Oliveira.

Além da secretária Roseli Oliveira, a comitiva de Ivaiporã era formada pelas assessoras técnicas Hozana Gonçalves, Juscélia Sebold, Edicreusa Huida, Tais Diniz Silva, Daiane Soares, Margarete Mattei e Ivanira Feitosa da Silva.

O prefeito Junior da Femac acompanhou a visita da comitiva de Maringá. “A educação apucaranense é referência atualmente para o Brasil. No último final de semana, o Prêmio Band Cidades Excelentes apontou estamos em 4º lugar no ranking dos municípios, com mais de cem mil habitantes, que oferecem o melhor ensino público às suas crianças. É uma honra recebermos comitivas de outros municípios e compartilharmos os projetos e iniciativas que trouxeram nossa educação a este patamar,” disse o gestor.

Para a secretária de educação de Apucarana, Marli Fernandes, as trocas de experiências são sempre valiosas. “Os nossos alunos vêm se destacando em diversas premiações e avaliações externas. Isso chama a atenção de outros municípios, que eventualmente nos procuram em busca de informações sobre o nosso trabalho. Porém, é importante frisar que as visitas são como uma via de mão dupla e nós também aprendemos muito com os relatos que ouvimos,” afirmou.

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana ainda deve receber, na próxima terça-feira (10/8), a visita de uma comitiva proveniente do município de Cândido de Abreu.