Educação de Apucarana recebe cinco novos micro-ônibus

O Prefeito Junior da Femac oficializou, na tarde desta quarta-feira (15), o repasse de cinco micro-ônibus zero quilômetro para a Autarquia de Educação. Os novos veículos foram adquiridos com recursos próprios do município e devem reforçar a frota do transporte escolar. O valor do investimento somou R$ 1,9 milhão.

“São micro-ônibus do modelo Volare, de cor amarela, com capacidade para até 46 passageiros sentados. Eles vêm equipados de fábrica com ar condicionado e câmeras de ré,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Todos os dias, aproximadamente quatro mil estudantes, matriculados nas redes municipal e estadual, utilizam o transporte escolar ofertado pela Autarquia de Educação. “Nós temos uma preocupação muito grande em manter a nossa frota sempre em dia, com ônibus novos, vistorias regulares e formação continuada de motoristas. Afinal, esses veículos carregam crianças bem pequenas, a partir dos quatro anos de idade”, acrescentou a secretária.

Para o prefeito Junior da Femac, a compra dos novos micro-ônibus só foi possível graças a uma gestão feita com planejamento e transparência. “É importante dizer também que, com uma frota sempre nova, nós reduzimos os problemas mecânicos e economizamos na manutenção,” disse o gestor.

Participaram também da entrega dos cinco novos micro-ônibus, o vice-prefeito Paulo Vital; o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto de Godoi (Poim); a vereadora Jossuela Pirelli; o secretário municipal de Gestão Pública, Nikolai Cernescu; e o superintendente de Relações com a Comunidade, Laércio de Moraes.