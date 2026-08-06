Educação de Apucarana ocupa 1º lugar no Ideb entre cidades de médio porte do PR

A Educação Municipal de Apucarana ocupa o 1º lugar no Paraná no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 entre as cidades de médio porte, considerando o recorte de municípios com população entre 100 mil e 200 mil habitantes. Com nota 7,4 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Apucarana também aparece na 2ª colocação quando considerados os municípios paranaenses com mais de 200 mil habitantes, empatada com Maringá e atrás apenas de Foz do Iguaçu, por uma diferença de três décimos.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou que as posições alcançadas dimensionam a qualidade da Educação Municipal e representam o reconhecimento de um trabalho construído ao longo dos anos. “Estar em primeiro lugar entre as cidades de médio porte do Paraná e ter o segundo melhor resultado entre os municípios com mais de 200 mil habitantes é motivo de muito orgulho para Apucarana. Essa conquista tem o trabalho dos nossos professores, diretores, coordenadores, servidores, estudantes e famílias. Temos uma educação pública forte e a nossa responsabilidade é preservar esse patrimônio. A nossa gestão continua investindo e buscando criar condições para avançarmos ainda mais. Na tarde, desta quinta-feira (6/8), por exemplo, vamos dar ordem de serviço para conclusão da Escola Municipal José Domingos Scarpelini a fim de solucionarmos uma demanda antiga da população do Jardim Interlagos”, afirmou.

No ranking das cidades paranaenses entre 100 mil e 200 mil habitantes, Apucarana ocupa isoladamente a 1ª colocação, com 7,4, seguida por Arapongas e Francisco Beltrão, ambas com 7,3. Na sequência aparecem Campo Largo e Campo Mourão, com 7,1; Cambé, com 7,0; Toledo, com 6,9; Guarapuava e Umuarama, com 6,7; Araucária, com 6,5; Fazenda Rio Grande e Pinhais, com 6,4; Sarandi, com 6,3; Piraquara, com 5,9; Paranaguá, com 5,8; e Almirante Tamandaré, com 5,4. O Ideb 7,4 de Apucarana também supera a média de 6,9 da rede pública do Paraná, estado que ficou em 1º lugar no país nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O desempenho ganha ainda mais dimensão quando Apucarana é comparada aos municípios paranaenses com mais de 200 mil habitantes. Foz do Iguaçu ocupa o 1º lugar, com Ideb 7,7, enquanto Apucarana e Maringá dividem a 2ª colocação, com 7,4. Cascavel obteve nota 7,0 e Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Toledo, todas com 6,9. O resultado coloca Apucarana entre os principais desempenhos educacionais das cidades de maior população do Estado.

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A secretária municipal de Educação, Ana Paula do Carmo Donato, ressalta que a posição alcançada é resultado de um processo de aprendizagem construído durante toda a trajetória escolar. “O Ideb não representa apenas o desempenho dos estudantes em uma prova. Quando uma criança chega ao 5º ano, ela traz consigo tudo o que foi construído desde a Educação Infantil, passando pela alfabetização e por cada etapa dos anos iniciais. O primeiro lugar entre as cidades do nosso porte demonstra a qualidade e a consistência desse trabalho. Ao mesmo tempo, os resultados nos ajudam a identificar onde podemos melhorar e orientam o planejamento para que a aprendizagem continue avançando”, destacou.

O Ideb combina o desempenho dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em Língua Portuguesa e Matemática, com indicadores de rendimento escolar, como aprovação e trajetória dos alunos. Além de superar a média de 6,9 da rede pública paranaense, o índice 7,4 de Apucarana está acima da média nacional da rede pública, de 6,1, reforçando a posição de destaque da Educação Municipal nos cenários estadual e nacional.