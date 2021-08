Da Redação

Educação de Apucarana estende aulas presenciais

As escolas municipais apucaranenses devem voltar a atender presencialmente os alunos da Pré-Escola e do 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental a partir da próxima segunda-feira (16/8).

continua após publicidade .

A decisão foi tomada em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (13/8), entre a secretária de educação Marli Fernandes e os membros do Comitê Municipal de Avaliação do Retorno às Aulas.

Os estudantes do 4º e 5° Anos foram os primeiros a retornar aos bancos escolares, no início do segundo semestre, em 21 de julho. Cerca de vinte dias depois, em 9 de agosto, atendimento presencial foi ampliado para as turmas do 3º Ano nas Escolas Municipais e para as turmas de Maternal 2 e 3 nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

continua após publicidade .

“Eu reforço que todas as unidades de ensino da nossa rede estão preparadas para receber as crianças com segurança, seguindo protocolos rígidos de prevenção à Covid-19. Porém, cabe aos pais decidirem o que consideram melhor para seus filhos. Sendo assim, as escolas também continuarão dando o suporte necessário àqueles que optarem por manter as crianças estudando pelo aplicativo Google Sala de Aula,” explicou a secretária de educação Marli Fernandes.

Ela acrescentou que, por enquanto, os CMEIs devem continuar atendendo apenas as crianças com idade igual ou superior a dois anos. “Nós ainda estamos analisando, juntamente com a equipe da Autarquia Municipal de Saúde, a possibilidade de voltar a receber as crianças do Berçário e do Maternal 1. Pedimos um pouco mais de paciência às famílias,” disse

Na tarde desta sexta-feira (13/8), o prefeito Junior da Femac e o superintendente da Autarquia Municipal de Saúde, Emídio Bachiega, anunciaram também mais uma etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19.

“Amanhã (14/8), será a vez dos jovens com 23 anos de idade receberem a primeira dose do imunizante. Já no domingo (25/8), as pessoas que têm segunda dose de Coronavac ou AstraZeneca agendada devem comparecer ao Ginásio de Esportes Lagoão. Não deixem de se vacinar,” pediu o gestor.