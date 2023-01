Educação de Apucarana é tema de palestra na AFIRSE em Portugal

Da Redação

A secretária Marli Fernandes está participando nesta semana do XXX Colóquio da Associação Francofone Internacional de Pesquisa Científica em Educação (AFIRSE), em Portugal. Nesta quinta-feira (26), ela apresentará no evento internacional a experiência do Ensino Remoto, desenvolvida na rede municipal de ensino de Apucarana, durante a pandemia de Covid-19.

“Com a suspensão das atividades letivas presenciais, nós recorremos à tecnologia e reformulamos nossa maneira de ensinar. Apucarana foi um dos primeiros municípios paranaenses que investiu na transmissão de aulas pela internet e televisão. Graças a essa iniciativa e ao empenho dos professores, os doze mil estudantes da nossa rede mantiveram o vínculo com as suas escolas e continuaram aprendendo de maneira satisfatória,” afirmou a secretária Marli Fernandes.

A educação da rede municipal de Apucarana é tida como referência. “Eu recebo frequentemente ligações e visitas de gestores de outros municípios, do estado e do país, em busca de informações sobre os projetos educacionais que desenvolvemos aqui. No ano passado, um levantamento do portal QEdu também apontou que Apucarana está em primeiro lugar no ranking das cidades, com mais de cem mil habitantes, da região Sul do Brasil, que oferecem a melhor formação em português e matemática às suas crianças. A apresentação da experiência apucaranense do ensino remoto neste colóquio da AFIRSE representa a coroação do trabalho,” comemorou o prefeito Junior da Femac.

Esta é a segunda vez que a secretária Marli Fernandes participa do colóquio em Portugal, apresentando ações desenvolvidas na rede municipal de Apucarana. Em 2021, ela já havia apresentado o artigo A Construção de Ações Cidadãs no Universo Escolar da Educação de Jovens e Adultos.

“O prefeito Junior da Femac e eu elegemos a educação como prioridade da nossa gestão. Afinal, se quisermos assegurar um futuro promissor para Apucarana, precisamos oferecer formação de qualidade às nossas crianças. Parabéns à secretária Marli Fernandes pela sua apresentação neste importante evento internacional,” disse o vice-prefeito, Paulo Vital.

Acompanham ainda a secretária Marli Fernandes na viagem a Portugal, a superintendente pedagógica da Autarquia Municipal de Educação, Margarete Baldini, e o coordenador pedagógico, Mateus Carrascoso.

