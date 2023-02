Educação de Apucarana divulga os cardápios da merenda escolar

Da Redação

Para consultá-los, os pais e responsáveis pelos estudantes devem acessar o link

A Autarquia de Educação de Apucarana comunica às famílias que os cardápios da merenda escolar, referentes ao mês de fevereiro, já estão disponíveis no site oficial. Para consultá-los, os pais e responsáveis pelos estudantes devem acessar o link.

Mais de doze mil estudantes voltarão aos centros infantis (CMEI's) e escolas da Rede Municipal de Apucarana nesta quinta-feira (09). “Já está tudo preparado para recebê-los. Os prédios passaram por limpeza e organização, os professores e servidores participaram de formação continuada e as despensas das unidades de ensino foram abastecidas. Desde já, eu desejo um excelente início de ano letivo a todos,” disse a secretária Marli Fernandes.



O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, ressalta que os cardápios da merenda escolar são elaborados por uma equipe de nutricionistas, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). “Criança bem nutrida tem mais disposição para estudar, brincar e praticar atividades físicas. Por isso, em Apucarana, nós priorizamos a oferta de refeições saudáveis e balanceadas aos estudantes,” afirmou.

“A merenda escolar passou por uma revolução nas gestões do ex-prefeito Beto Preto e do atual prefeito Junior da Femac. Atualmente, oitenta por cento dos alimentos ofertados aos estudantes são provenientes da agricultura familiar, ou seja, são frutas, verduras, legumes e laticínios fresquinhos. Os bebês também são contemplados com fórmula infantil, produto que mais se assemelha ao leite materno. E as crianças que possuem algum tipo de restrição, como diabetes, alergia ao ovo e intolerância ao glúten ou à lactose, ainda recebem alimentos específicos para a sua condição,” detalhou o vice-prefeito, Paulo Vital.

O Departamento de Alimentação Escolar da Autarquia Municipal de Educação coloca-se à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas dos pais e responsáveis por alunos em relação aos cardápios da merenda. O telefone para contato é o (43) 3308-1699, ramais 1547, 1549 e 1551.

