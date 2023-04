Educação de Apucarana divulga cardápios da merenda escolar para maio

Da Redação

Alunos da rede municipal de ensino de Apucarana

A Autarquia de Educação comunicou que os cardápios da merenda, que devem ser seguidos pelos 24 CMEIs e 36 Escolas da rede municipal de Apucarana, durante o mês de maio, já se encontram disponíveis em seu site. Para visualizá-los, os pais e responsáveis por alunos podem acessar este link.

O prefeito Junior da Femac afirma que a administração municipal mantém o compromisso de ofertar uma alimentação saudável, balanceada e de qualidade aos estudantes. “Por isso, entre o final do ano passado e o início deste ano, nós convocamos seis nutricionistas, aprovadas em concurso público, para reforçar a equipe do Departamento de Alimentação Escolar da Autarquia Municipal de Educação. Entre outras atribuições, elas são responsáveis por elaborar os cardápios da merenda, desenvolver atividades de educação nutricional, em parceria com os professores, nas unidades de ensino, promover a formação continuada das merendeiras e auxiliares de cozinha e fazer o acompanhamento nutricional dos alunos,” detalhou.

“Se observarem os cardápios disponíveis em nosso site, os pais perceberão que as refeições que oferecemos diariamente aos seus filhos contêm muitas frutas, legumes e verduras. Esses produtos são comprados diretamente da agricultura familiar, o que garante que eles cheguem sempre fresquinhos aos pratos dos estudantes. O nosso objetivo é despertar nas crianças o gosto pelos alimentos saudáveis. Afinal, os hábitos aprendidos durante a infância, nos acompanham por toda a vida,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

Os alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos também são contemplados com a merenda escolar. “Esse é mais um incentivo que damos para que os apucaranenses voltem a estudar, pois a maioria desses estudantes vai direto para a escola após um dia inteiro de trabalho. Aliás, as matrículas da EJA continuam abertas. As aulas acontecem sempre no período da noite na Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes,” acrescentou a secretária.

O Departamento de Alimentação Escolar da Autarquia Municipal de Educação coloca-se à disposição para esclarecer possíveis dúvidas dos pais em relação aos cardápios da merenda. O telefone para contato é o (43) 3308-1699.

