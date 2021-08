Educação de Apucarana divulga cardápios da merenda escolar

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia de Educação, com a retomada das aulas presenciais na rede municipal, voltou a divulgar os cardápios da merenda escolar que são praticados nos 23 CMEIs e 35 Escolas.

Os pais podem acompanhar diariamente a alimentação que seus filhos estão recebendo, por meio do endereço eletrônico: http://www.apucarana.pr.gov.br/ame/cardapios-da-merenda-escolar/

O prefeito Junior da Femac descreve a evolução por que a merenda escolar passou desde 2013. “Quando eu e o Beto Preto assumimos a administração municipal, nós fizemos questão de passar em todas as unidades de ensino para conferir as condições dos prédios. Em uma das visitas, um aluno nos pediu que colocássemos mais frutas no cardápio da merenda. Isso realmente nos tocou. Então, nós criamos o Programa Terra Forte, por meio do qual a prefeitura disponibiliza insumos, mudas e assistência técnica aos pequenos produtores locais e, em contrapartida, recebe deles parte da produção de frutas, verduras e legumes para enriquecer a alimentação nos CMEIs e Escolas,” disse.

Já a secretária de educação, Marli Fernandes, frisou que uma boa alimentação é essencial para que as crianças cresçam e desenvolvam-se adequadamente. “Por isso, durante mais de um ano, no período em que as aulas presenciais estiveram suspensas, nós repassamos cestas com produtos hortifrútis, provenientes da merenda escolar, para todas as famílias com alunos matriculados na rede municipal. A medida garantiu que os meninos e meninas continuassem alimentando-se bem enquanto estudavam em casa,” afirmou.

Os cardápios da merenda escolar são elaborados por uma equipe de nutricionistas, seguindo as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). “Entre outras coisas, nós levamos em consideração a quantidade de macro e micronutrientes que as crianças necessitam consumir diariamente e procuramos evitar o excesso de sal, açúcar e gorduras saturadas, priorizando sempre alimentos frescos e in natura,” explicou a diretora do departamento de Alimentação Escolar da Autarquia Municipal de Educação, Jaqueline de Oliveira.

A Autarquia Municipal de Educação ainda garante alimentos específicos para os alunos que possuem alguma restrição alimentar, como diabetes, fenilcetonúria e intolerância ao glúten e/ou à lactose.