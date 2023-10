Educação de Apucarana divulga calendário de matrículas; confira

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), divulgou o calendário de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2024. A instrução normativa nº 009/2023 já foi encaminhada para os 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas que compõem a rede municipal.

Até 10 de novembro de 2023, as secretarias escolares devem realizar a renovação das matrículas dos alunos que já frequentam as unidades de ensino. “Os nossos servidores foram orientados a entrar em contato com os pais, por meio de bilhetes na agenda das crianças ou WhatsApp, para orientá-los sobre como será feito o atendimento. Os documentos necessários para a rematrícula são a declaração de vacinação atualizada, o contato telefônico atualizado e o comprovante de endereço (conta de água ou de luz), com data de emissão inferior a dois meses. Caso a fatura da Copel ou da Sanepar não esteja no nome do responsável legal pela criança, este precisará apresentar outro comprovante adicional,” disse a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

O período de 13 a 24 de novembro será destinado à matrícula dos alunos que estão deixando os CMEIs para ingressarem nas turmas de Infantil 4 das escolas municipais. “Neste caso, os pais receberão uma carta contendo o nome da escola em que devem matricular seu filho ou filha. A indicação da escola de destino é feita através de georreferenciamento, ou seja, alunos que moram num raio de dois mil metros da instituição de ensino têm preferência pela vaga,” acrescentou a secretária.

Já as matrículas de alunos que se encontram fora da rede municipal de ensino e as transferências de estudantes entre escolas municipais serão feitas, em caso de existência de vagas, no período de 27 de novembro a 15 de dezembro de 2023.

Os documentos necessários (original e cópia) para efetuar a primeira matrícula e a transferência são: certidão de nascimento do estudante; RG do estudante (caso possua); CPF do estudante (caso possua), declaração de vacinação atualizada, RG do responsável legal pelo estudante, CPF do responsável legal pelo estudante, cartão do Programa Bolsa Família ou espelho emitido pelo Centro de Referência da Assistência Social, contato telefônico atualizado e comprovante de endereço atualizado (Copel ou Sanepar), com data de emissão inferior a dois meses. Caso a conta de água ou luz não esteja no nome do responsável legal pela criança, este deverá apresentar outro comprovante de endereço de maneira adicional.

As matrículas dos estudantes que estão no 5º ano em 2023 e vão para o 6º ano em 2024 deverão ser feitas pela internet, no portal da Secretaria de Estado da Educação, no período de 23 de outubro a 11 de novembro de 2023. Neste caso, os pais devem acessar a “Área do Aluno”, no endereço www.areadoaluno.seed.pr.gov.br, onde estão disponíveis as cartas-matrículas para os Anos Finais do Ensino Fundamental.

