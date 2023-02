Educação de Apucarana conquista 1º lugar em concurso; saiba mais

Da Redação

A Educação de Apucarana é destaque novamente em âmbito nacional

A Educação de Apucarana é destaque novamente em âmbito nacional. O estudante Theo Castoldi, da Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro, conquistou o primeiro lugar no 12º Concurso de Redação e Desenho promovido pela Controladoria Geral da União (CGU). Na manhã de hoje (16/2), no paço municipal, ele e as professoras dele, Inês de Oliveira e Isabela Dias, receberam seus prêmios e os cumprimentos do prefeito Junior da Femac, do vice-prefeito Paulo Vital e da secretária de educação Marli Fernandes.

A CGU promove anualmente o concurso de redação e desenho visando despertar nos estudantes o interesse por assuntos como ética, cidadania e participação social. “Em 2022, durante a décima segunda edição, a comissão organizadora propôs que os professores e alunos abordassem o tema Conversando a gente se entende em sala de aula e, assim, refletissem sobre a importância do diálogo e da empatia, da comunicação não violenta e do respeito às diferenças e à opinião alheia para a construção de relações interpessoais saudáveis,” explicou a secretária Marli Fernandes.

Mais de 400 mil crianças e adolescentes, de todas as regiões do país, inscreveram seus trabalhos, no ano passado, no concurso da Controladoria Geral da União. Conforme o regulamento, os estudantes do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental deveriam produzir desenhos.

A ilustração feita pelo aluno Theo Castoldi, da Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro, foi escolhida pela comissão organizadora como a campeã na categoria 3º Ano do Ensino Fundamental. Por isso, a CGU enviou um notebook como prêmio para ele e outro para a professora que o orientou na construção do trabalho, Inês de Oliveira. Já a professora regente da turma, Isabela Dias, foi contemplada com um certificado.

O prefeito Junior da Femac destacou que o desenho premiado é rico em conteúdo. “O Theo desenhou um grupo de pessoas conversando harmoniosamente na natureza. Entre os personagens, nós podemos identificar a professora com um livro na mão, uma menina cadeirante e um garoto com a perna enfaixada. Prêmio muito melhor do que um notebook é o conhecimento adquirido pelas nossas crianças ao participar do concurso,” afirmou.

“A premiação dos estudantes apucaranenses em diversas competições e olimpíadas nos últimos anos mostra que estamos no caminho certo ao fazer da Educação a prioridade da nossa gestão,” acrescentou o vice-prefeito Paulo Vital.

O coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da Controladoria Geral da União, Demian Bianchi Bertozzi, participou de forma virtual da cerimônia de premiação. “Tendo em vista a conjuntura atual do país, eu acredito que o tema escolhido para esta edição do concurso de redação e desenho foi muito pertinente. Parabéns ao prefeito Junior da Femac e à secretária Marli Fernandes por incentivarem os seus professores e alunos a participarem dos projetos da CGU”, disse.

“Eu tenho muito orgulho de dizer que os meus dois filhos estudam na rede municipal de Apucarana. As premiações e os resultados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – nos asseguram que eles estão recebendo uma excelente formação,” falou Elisângela Gaspar Castoldi, mãe do aluno Theo.

Escolas recebem smartphones para fortalecer a comunicação assertiva

A Autarquia Municipal de Educação também apresentou, na manhã de hoje (16/2), o curso O uso das tecnologias para a comunicação assertiva, que será ministrado às coordenadoras pedagógicas dos 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas da sua rede, em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

“Por meio deste curso, os coordenadores aprenderão a utilizar diversas ferramentas de compartilhamento de arquivos, edição de fotos e design gráfico para fortalecer ainda mais a comunicação dentro das próprias unidades de ensino e com as famílias dos estudantes,” afirmou a secretária de educação, Marli Fernandes.

“Uma comunicação assertiva é aquela que consegue passar informações com clareza, dinâmica e respeito, obtendo o retorno esperado. Quando funciona bem, ela cria um canal que permite o diálogo e uma melhor colaboração entre as partes,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

A UTFPR ainda repassou um celular para cada CMEI e Escola da rede municipal de Apucarana. Os smartphones serão utilizados durante o curso e, posteriormente, passarão integrar o patrimônio das unidades de ensino.

Acompanharam a cerimônia no salão nobre da prefeitura, os vereadores Tiago Cordeiro de Lima, Rodrigo Lievore (Recife) e Mário Felippe; o diretor de pesquisa e pós-graduação da UTFPR, Thiago Gentil Ramires; a coordenadora do projeto da UTFPR, Daiane Genaro Chiroli; e os secretários municipais Maurício Borges, Jossuela Pirelli, Denise Canesin, Ivanildo da Silva, Edson Estrope, José Airton Deco de Araújo e Gerson Canuto.

