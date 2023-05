Educação abre processo licitatório para a aquisição de merenda escolar

Da Redação

O certame é exclusivo para microempresas

Em reunião realizada na manhã de nesta sexta-feira (19/5) no gabinete, o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e a secretária de educação Marli Fernandes anunciaram a abertura de processo licitatório visando à aquisição de alimentos para a merenda escolar. A previsão é que sejam investidos até R$ 7.252.404,60 na compra de mais de cem itens, entre carnes, laticínios, bolachas, grãos, condimentos e hortifrútis. O certame é exclusivo para microempresas.

O prefeito Junior da Femac destacou que a merenda apucaranense é uma das melhores do país. “A qualidade da alimentação ofertada nas nossas unidades de ensino, inclusive, já foi reconhecida pelo Prêmio Gestor Público Paraná e pelo Selo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (Selo SESI ODS). Um dos diferenciais do município é que empregamos boa parte dos recursos destinados à merenda na compra de produtos provenientes da agricultura familiar. Com isso, nós garantimos refeições mais saudáveis e repleta de frutas, verduras e legumes aos nossos alunos,” afirmou.

A rede municipal de educação de Apucarana é composta por 24 centros infantis (CMEIs) e 36 escolas municipais, que juntos atendem a mais de doze mil crianças. “Diariamente, nós servimos 40 mil refeições nas nossas sessenta unidades. Tudo é feito com muito planejamento e seriedade. O Departamento de Alimentação Escolar dispõe de seis nutricionistas, responsáveis por fiscalizar a qualidade dos produtos recebidos dos fornecedores, elaborar os cardápios, promover a formação continuada das merendeiras e auxiliares de cozinha e fazer o acompanhamento nutricional dos estudantes,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O processo licitatório ainda prevê a compra de alimentos livres de açúcar, albumina, glúten e lactose. “Nós atendemos 263 estudantes diagnosticados com restrições alimentares na nossa rede. Por isso, o edital contempla a aquisição de adoçantes, farinha de aveia, leite de aveia, bebida láctea de soja, achocolatado em pó dietético, requeijão de leite vegetal, entre outros produtos específicos para a condição de cada um,” acrescentou a secretária de educação.

“Criança bem nutrida tem mais disposição para estudar, brincar e praticar esportes. Por isso, na minha gestão, a merenda escolar é tratada como prioridade,” concluiu o prefeito.

Participaram também da reunião no gabinete, o secretário municipal de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Júnior, e o superintendente de Licitação, Alexandre Possebom.

