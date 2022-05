Educação abre concurso para a contratação de assistentes

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana divulgou, nesta terça-feira (10/5) a abertura de concurso público para a contratação de assistentes de atendimento. Serão ofertadas duas vagas de imediato. A remuneração prevista é de R$ 2.471,26 para uma jornada de 40 horas semanais.

continua após publicidade .

“Os profissionais selecionados serão responsáveis, entre outras atribuições do cargo, por atender e prestar informações ao público, encaminhar e direcionar correspondência recebida, protocolar, conferir e arquivar documentos, redigir textos oficiais, tramitar processos e executar serviços de apoio administrativo,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL) é a instituição contratada para a organização do certame. As inscrições começarão no dia 23 de maio e seguem até 7 de junho, por meio do endereço: www.fauel.org.br.

continua após publicidade .

A taxa exigida dos candidatos é de R$ 80,00. “No entanto, pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas do Governo Federal) e doadores regulares de sangue e medula óssea poderão solicitar a isenção do pagamento nos dias 19 e 20 de maio,” acrescentou a secretária.

A aplicação da prova está prevista para 3 de julho. Ao todo, serão 40 questões objetivas contemplando as áreas de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos gerais e específicos.

O prefeito Junior da Femac destaca que o município tem mais três concursos em andamento, da Guarda Civil Municipal, da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e da própria Prefeitura de Apucarana. “A demanda por serviços públicos vem aumentando de uma maneira geral e a realização de concursos é necessária para repor o quadro funcional. Manter o quadro de servidores é fundamental para garantir a qualidade dos serviços prestados à população” afirmou.

A íntegra do edital nº 027/2022 poderá ser conferida, a partir de amanhã (11/5), por meio dos endereços www.fauel.org.br e http://www.apucarana.pr.gov.br/site/carta-de-servicos/concurso-publico/.