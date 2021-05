Editais de incentivo à cultura facilitam acesso de projetos

Continua após publicidade

Dois editais de incentivo à cultura estão com as inscrições abertas. A intenção da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, por meio da Superintendência-Geral da Cultura, é abranger produções de todo o Paraná.

O primeiro, que aceita inscrição até 15 de junho, é o Trilhando Pelo Paraná, que vai contemplar espetáculos de companhias de circo-teatro ou pavilhão. O outro é a terceira edição do Programa de Incentivo Paraná Cultural, aberto até 28 de junho. Ambos são voltados para o público infantojuvenil.

O Trilhando pelo Paraná é um edital direcionado para o Interior do Estado. As cidades que vão receber os espetáculos poderão ter, no máximo, 5 mil habitantes. O Programa de Incentivo Paraná Cultural segue a mesma linha, separando as inscrições em duas abrangências: Capital do Estado ou Municípios do Estado do Paraná (exceto Capital).

O edital selecionará dez espetáculos com 45 a 75 minutos de duração, que já tenham sido apresentados anteriormente, para a circulação no Estado, em cem municípios de até 5 mil habitantes.

Cada grupo deverá realizar duas apresentações em dez municípios, totalizando 20 apresentações. Após a circulação do espetáculo, cada companhia será contemplada com R$ 30 mil, somando o valor de R$ 300 mil do Concurso Trilhando pelo Paraná.

“Este edital reconhece o valor de artistas que literalmente vão aonde o povo está. Queremos fazer uma bela trajetória para o Trilhando pelo Paraná, dando a oportunidade de renda para trabalhadores e trabalhadoras”, destaca a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

Ela acrescenta que será um momento em que a arte certamente será muito bem recebida nestes pequenos municípios. “Esperamos que em breve os efeitos da pandemia se minimizem e possamos ter novamente a arte e a cultura em sua integridade”, afirmou Luciana.

INCENTIVO PARANÁ CULTURAL – Para o segundo edital, Programa de Incentivo Paraná Cultural, serão selecionados projetos culturais nas áreas de Artes Cênicas, Audiovisual, Música, Artes Visuais, Humanidades e Artes Integradas, que sejam voltados ao público de 1 a 14 anos.

O objetivo é proporcionar a crianças e adolescentes instrumentos para formação de plateia, destacar a convivência familiar e comunitária, contribuir com meios de socialização, ampliação de conhecimento, experimentação e ludicidade por meio da arte e da cultura.

“Fizemos um levantamento para mapear e entender quais áreas demandam recursos que podem resultar em ações abrangentes e chegamos a esses três recortes para 2021. Estamos com grandes expectativas em relação aos projetos de todo o Estado”, disse a superintendente.

No caso do Programa de Incentivo Paraná Cultural, cada proponente deverá inscrever apenas um projeto. O mesmo proponente que inscreveu o projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura deve ser o proponente a inscrever o projeto no Paraná Cultural.