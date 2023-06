Edição 2023 do Dia do Desafio movimenta os apucaranenses

Com o objetivo de incentivar as práticas esportivas e dar saúde e bem estar a população, os apucaranenses estão participando nessa quarta-feira (31/05) em vários locais do município da edição de 2023 do Dia do Desafio, evento promovido pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e que tem o apoio da Prefeitura de Apucarana.

“Nas atividades de 2022 tivemos a participação de 51.474 pessoas, agora a meta é ultrapassar esse número. Sabemos como é importante a atividade física no nosso dia a dia, evitando assim diversos tipos de doenças físicas e mentais. Agradeço aqueles que nos ajudaram na organização do evento e a todos que prestigiaram e participaram do Dia do Desafio, que é realizado a nível mundial”, frisa o gerente executivo do Sesc Apucarana, Ronaldo Romani Ficagno.

“Mais uma vez as pessoas atenderam ao nosso chamado e participaram dessa belíssima atividade, mostrando muita disposição e a garra da nossa comunidade nesse evento que já é tradicional no município”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O Dia do Desafio em Apucarana teve a participação de vários setores da administração municipal, em especial no esporte, educação, assistência social e cultura. Foram desenvolvidas atividades esportivas e recreativas na parte externa da Prefeitura, no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Centro Social Urbano (CSU), no Cine Teatro Fênix, na Autarquia Municipal de Educação (AME), na Praça Rui Barbosa, nas escolas municipais, centros infantis, colégios, comércio, indústria, entre outros locais.

Também fazendo parte do evento estão sendo arrecadadas caixas de leite dentro do Programa Mesa Brasil. Os produtos obtidos serão repassados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

