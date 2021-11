Edhucca realiza bazar especial só de celulares

Da Redação

A Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca), de Apucarana, preparou um bazar especial só de celulares apreendidos pela Receita Federal. Os aparelhos poderão ser comprados de acordo com a disponibilidade de cada aparelho.

continua após publicidade .

Um funcionário irá atender o público via celular. As vendas serão exclusivamente via WhatsApp. A medida visa à segurança e também aos protocolos de segurança de prevenção à Covid-19. Os modelos disponíveis podem ser encontrados nas redes sociais da instituição e também solicitado via WhatsApp.

As vendas vão funcionar da seguinte maneira:

continua após publicidade .

Somente por agendamento

As reservas podem ser feitas apenas pelo Telefone/WhatsApp (43) 99924-5959

Não há disponibilidade dos produtos diretamente na Edhucca, apenas compras com agendamento de data para retirada – pagamento no dia da retirada

continua após publicidade .

Os produtos podem ser parcelados em até 10x sem juros no cartão de crédito

Sujeito à disponibilidade no estoque sendo apenas 1 aparelho por CPF