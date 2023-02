Edhucca realiza 1ª Mostra de Ovos de Páscoa e Chocolates

Da Redação

A Edhucca, de Apucarana, realiza nesta quinta-feira (16) a 1ª Mostra de Ovos de Páscoa e Chocolates a partir das 19 horas. A iniciativa é protagonizada por alunos da instituição, que prepararam ovos de Páscoa recheados, ovos tradicionais de chocolate, entre outras iguarias.

O objetivo da atividade, conforme a Edhucca, é preparar os alunos para atender as demandas da Páscoa, uma vez que os produtos artesanais têm conquistado cada vez mais espaço entre as pessoas. O outro lado da ação, ainda de acordo com a escola, é despertar nos alunos o empreendedorismo.

A 1ª Mostra de Ovos de Páscoa e Chocolates acontece na Edhucca, das 19 horas às 21h30, na Rua Oswaldo Cruz, nº 285, esquina com a Rua Clotário Portugal, área central de Apucarana.

