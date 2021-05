Edhucca promove feijoada solidária em maio

Continua após publicidade

A tradicional Feijoada Solidária da Edhucca, de Apucarana, acontece no próximo dia 23 de maio. Feita com ingredientes de qualidade e acompanhada com arroz branco, farofa, torresmo, vinagrete, couve e laranja, a iguaria é preparada por voluntários e colaboradores da instituição. O cartão que dá acesso ao kit feijoada, que serve duas pessoas, sai por R$ 60 e pode ser adquirido na Edhucca ou com seus voluntários.

A renda da promoção, conforme explica a presidente da Edhucca, Janaína Dalla Costa, é revertida integralmente para a manutenção das atividades assistenciais desenvolvidas pela instituição. “Nós não paramos com as atividades neste período de pandemia, apenas adaptamos nossa abordagem e algumas atividades e, por isso, precisamos continuar arrecadando recursos”, comenta.

Janaína observa que a Edhucca presta suporte assistencial, pedagógico, psicológico e alimentar a dezenas de famílias. Por mês, a Edhucca tem atendido cerca de 90 famílias com cestas básicas e itens de higiene. Os cartões podem ser adquiridos pelos telefones (43) 3423 - 1488 ou 9 9924 - 5959.

Bazar beneficente

A Edhucca, o Lar Sagrada Família e o Gempaz promovem o tradicional bazar beneficente no dia 15 de maio, das 9 às 13 horas, na Rua José Alves de Paula Filho, nº 53B, ao lado da Bonfim Tintas, em Apucarana. Para essa edição especial, os voluntários prepararam descontos de 30% nas roupas de verão, festival de botões e uma variedade de utilidades domésticas.