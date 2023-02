Edhucca oferece cursos gratuitos de manicure e empreendedorismo

Da Redação

A Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (Edhucca) está com inscrições abertas para os cursos de manicure e empreendedorismo. As inscrições podem ser feitas através de link disponibilizado pela instituição. Clique aqui.

A inscrição para o curso de manicure vai até 3 de março, prevê 90 horas de capacitação e dispõe de 20 vagas. As aulas serão ministradas na Edhucca às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30.

Já o curso de empreendedorismo são 30 horas de capacitação e também acontecerá às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30, e dispõe de 25 vagas.

Os cursos ofertados pela Edhucca são voltados prioritariamente para pessoas com menor poder aquisitivo e segue a ordem de inscrição.

Mais informações na Edhucca, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, esquina com a Rua Clotário Portugal, 285, Centro, Apucarana, ou pelo telefone: 99924-5959 ou 3423-1488

