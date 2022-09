Edhucca e Lar Sagrada Família organizam bazar neste sábado (1º)

Da Redação

O bazar da Edhucca e Lar sagrada Família é uma promoção do GemPaz

Neste sábado (1º), em Apucarana, a Edhucca e o Lar Sagrada Família realizam mais um bazar beneficente das 09h às 13 horas. Esta edição contará com duas novidades: uma seção de botas e roupas de inverno com 50% de desconto, e uma fritadeira industrial seminova disponível para venda.

O evento acontece no barracão do antigo Armarinhos PR/SC, localizado ao lado da Bonfim Tintas, na Rua José Alves de Paula Filho, 53B, área central da cidade. O bazar da Edhucca e Lar sagrada Família é uma promoção do GemPaz.

Os apucaranenses que prestigiarem o bazar da Edhucca e Lar sagrada Família poderão encontrar muitos itens à venda, como:

Roupas femininas, masculinas e para crianças;

Sapatos;

Bolsas;

Brinquedos;

Utensílios domésticos;

Roupas de cama, mesa e banho;

Acessórios diversos.

Toda a renda arrecadada é revertida para atividades assistenciais das duas instituições de Apucarana.





Outros eventos

No dia 9 de outubro, das 11 às 14 horas, será realizado o 6º Almoço e Leilão Solidário, em prol do Hospital do Câncer de Londrina, e da Unidade de Tratamento do Câncer, do Hospital da Providência de Apucarana. A ação beneficente acontece no Centro de Eventos Rodeio, em Novo Itacolomi.

No dia do evento, conforme Leandro alvarani, organizador da ação, serão vendidas porções. "O valor da costela é de R$ 65 e no dia vamos vender porções a parte de churrasco, arroz, salada, arroz, salada, farofa, além de doces", informa.

O almoço é uma promoção da Pastoral Familiar e conta com o apoio da Paróquia Nossa Senhora da Glória e da Prefeitura Municipal. Mais informações pelos telefones (43) 99911-4046, falar com Leandro.

