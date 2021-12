Edhucca e Lar realizam último bazar do ano neste sábado (11)

Da Redação

Acontece neste sábado (11), a última edição do tradicional bazar beneficente da Edhucca e do Lar Sagrada Família, em Apucarana. A atividade ocorre na Rua José Alves de Paula Filho, nº 53B, no barracão do antigo Armarinhos Paraná, ao lado da Bonfim Tintas, das 9 às 13 horas. As coordenadoras do bazar, Gisele de Paula e Aída Assunção, ressaltam que para essa edição os voluntários reforçaram a sessão do Brechó Chic, que contém roupas de festas para homens e mulheres com preços especiais.

Para as crianças, nesse espaço, as peças também são selecionadas. Gisele reforça que no mês de janeiro não haverá bazar. “É a oportunidade para comprar roupas, sapatos e utilidades domésticas a preços bem especiais. O nosso objetivo com o bazar não é só arrecadar fundos para as ações sociais da Edhucca e do Lar, mas também oferecer itens em bom estado para a comunidade”, diz.

Além de roupas e calçados, a sessão de brinquedos tem inúmeras opções como quebra-cabeça, ursinhos, carrinhos, bonecas, entre outros itens para as crianças se divertirem. A sessão de utensílios domésticos também está incrível, como pratos, copos, potes, baldes e bacias. Muitos itens são novos. A realização do bazar é do GemPaz.