Edhucca e Lar realizam bazar de brinquedos neste sábado (4)

Neste sábado (4), acontece o tradicional bazar beneficente em prol da Edhucca e do Lar Sagrada Família. A atividade é realizada na Rua José Alves de Paula Filho, nº 53B, no barracão da antiga Armarinhos Paraná, ao lado da Bonfim Tintas, das 9 às 13 horas.



Assim como nas edições, os voluntários prepararam sessões repletas de brinquedos, que tem quebra-cabeça, legos, ursinhos, carrinhos, bonecas, entre outros itens para as crianças se divertirem.

A sessão de utensílios domésticos também está incrível, como pratos, copos, potes, baldes e bacias. A maioria é mercadoria nova. Também tem o Brechó Chic com peças de vestuário selecionadas para crianças e adultos.

O valor é social e revertido para a Edhucca e para o Lar Sagrada Família. A realização do bazar é do GemPaz. Toda a organização e atendimento do bazar é feito por voluntários.